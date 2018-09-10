Nasdaq выпустит инструмент для прогнозирования цены криптовалют

Nasdaq может оказаться на пороге предоставления институциональным инвесторам аналитического преимущества для торговли сотнями криптовалют.

Читайте также: Создатель Ethereum исключил возможность тысячекратного роста крипторынка

По словам человека, знакомого с планами компании, одна из крупнейших бирж США готовится добавить инструменты для прогнозирования движения цен криптовалютных активов в своем центре Analytics Hub. Центр, запущенный в прошлом году, использует возможности машинного обучения и обработки естественного языка (NLP) для анализа социальных сетей и других альтернативных источников данных, чтобы дать инвесторам лучший способ оценить движение рынка.

На сегодняшний день Analytics Hub сконцентрирован на традиционных активах, но добавление криптовалюты, по-видимому, является еще одним сигналом растущего интереса Уолл-стрит к зарождающемуся сектору.

“Учитывая обилие интереса, мы изучаем наборы данных, связанных с криптовалютами. Почему бы не запустить такой, связанный с крипто, продукт?” – сказал глава центра обработки альтернативных данных Nasdaq Билл Дайг.

С другой стороны, источник, который работает с Nasdaq, заявляет, что новый связанный с криптовалютой функционал в настоящее время уже проходит бета-тестирование перед запуском, запланированным на ноябрь.

Источник сообщил, что служба обеспечит понимания происходящего примерно для 500 криптовалютных активов и что для анализа потребуется трехсторонний подход, рассматривающий потоки средств через кошельки, данные с бирж и социальных сетей. Источник добавил: “Есть часть настроений в социальных сетях, поэтому применение машинного обучения и NLP, которое начнется с твиттера, позже может включать в себя StockTwits, а затем, возможно, и Reddit.”

Новость появилась после того, как в начале этого года генеральный директор Nasdaq Адена Фридман заявила, что компания занимается продуктами для биткоин-фьючерсов. Кроме того, в апреле она сказала, что Nasdaq даже подумает о создании криптобиржи.