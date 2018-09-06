Создатель Ethereum исключил возможность тысячекратного роста крипторынка

Основатель одной из самых популярных криптовалют Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, ранее цифровые валюты демонстрировали тысячекратный рост благодаря маркетингу, посредством которого широко распространялась информация о новых технологиях. На сегодняшний день, говорит Бутерин, криптосообщество перешло на новую стадию — вместо новостей для начинающих инвесторов распространяются реальные сценарии использования технологии.

Создатель Ethereum также добавил, что в 2018 году маркетинговая стратегия прошлых лет перестает работать. Новая задача сообщества — развивать экосистему за счет тех, кто может использовать блокчейн-продукты в реальной экономике.