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Создатель Ethereum исключил возможность тысячекратного роста крипторынка

Создатель Ethereum исключил возможность тысячекратного роста крипторынка

Основатель одной из самых популярных криптовалют Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, ранее цифровые валюты демонстрировали тысячекратный рост благодаря маркетингу, посредством которого широко распространялась информация о новых технологиях. На сегодняшний день, говорит Бутерин, криптосообщество перешло на новую стадию — вместо новостей для начинающих инвесторов распространяются реальные сценарии использования технологии.

Создатель Ethereum также добавил, что в 2018 году маркетинговая стратегия прошлых лет перестает работать. Новая задача сообщества — развивать экосистему за счет тех, кто может использовать блокчейн-продукты в реальной экономике.

По материалам УБР
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