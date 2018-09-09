"Укрзализныця" планирует разместить еврооблигации до 2019 года

ПАО “Укрзализныця” планирует к концу 2018 года размещение облигаций на международных рынках.

Об этом заявил на брифинге во вторник и. о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

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“Мы планируем провести выпуск на внешних рынках для сбалансирования текущего портфеля, улучшения процентных ставок и продления срока кредитного портфеля “Укрзализныци”. Это планируются еврооблигации, но в каком объеме – все зависит от ситуации на внешних рынках: какой спрос будет на Украину, на ее облигации”, – отметил он.

Кравцов также сообщил, что решение о размещении компанией внутренних облигаций пока заморожено вследствие роста ставок по кредитам.

“По привлечению денег в гривне мы планировали провести выпуск внутренних облигаций, но должны констатировать: учитывая ситуацию с ликвидностью на украинских рынках, пока мы не видим возможности для соответствующего размещения. Пока нет спроса по приемлемой процентной ставке”, – пояснил топ-менеджер УЗ.

В то же время он заверил, что как только на украинском рынке появится спрос на внутренние облигации “Укрзализныци”, компания будет готова осуществить соответствующий выпуск.

Кравцов отказался называть планируемые объемы привлечения средств, подчеркнув, что это в большой степени будет зависеть от состояния международных финансовых рынков, а также отношения к Украине, украинским рискам.