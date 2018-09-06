2,5 млн гривен разделят между собой стартапы на основе открытых данных

7 сентября во время финала национального конкурса стартапов на основе открытых данных Open Data Challenge были названы шесть стартапов-победителей, которые разделят призовой фонд в 2,5 млн гривен.

В этом году конкурс проводится в Украине уже во второй раз, организаторами выступили проект USAID и UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» при содействии Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины, Фонда Восточная Европа и 1991 Open Data Incubator.

Судьи выбрали шестерку победителей, среди которых:

Регуляторна мапа України — онлайн-сервис, который обрабатывает и визуализирует информацию о регуляторной деятельности органов местного самоуправления. Сервис позволяет органу Государственной регуляторной службы в автоматическом режиме получать информацию, размещенную на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua.

Monitor.Estate — веб-сервис, который ищет и анализирует юридические риски при покупке и аренде недвижимого имущества. Ресурс собирает открытые данные из различных государственных реестров по объекту недвижимости. Таким образом упрощается работа юристов, а также экономятся средства потенциальных покупателей недвижимости.

Прозора інфраструктура — публичная платформа открытых данных об инфраструктуре. Портал предоставляет информацию о планировании и непосредственном выполнении работ по созданию инфраструктурного объекта, например, о строительстве дороги.

Greenval — сервис для поиска безопасных агропрепаратов. Фермеру сложно выбрать, с помощью какого препарата защищать урожай, потому что производители не всегда указывают возможную токсичность продукта для человека и окружающей среды. Площадка покажет все зарегистрированные в Украине агропрепараты и откроет доступ к этим данным всем желающим.

NORA — сервис, который обнаруживает неочевидные связи между участниками строительного рынка на базе открытых данных государственной архитектурно-строительной инспекции. Проект стремится преодолеть непрозрачность бизнес-отношений среди игроков строительного рынка, чтобы защитить государственных заказчиков и конечных покупателей от рисков.

LvivCityHelper — чат-бот, который дает ответы о работе органов местного самоуправления, их структурных подразделениях, а также подведомственных учреждениях (коммунальных предприятиях, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и так далее). К чат-боту можно обратиться и получить ответы, не звоня на горячую линию города, что экономит время получателей услуг и делает деятельность органов местного самоуправления более эффективной.

Жюри выбрало победителей по следующим критериям: использование открытых данных, инновационность, антикоррупционное и социальное влияние, перспективы развития, сильная и вдохновенная команда.

Справка Finance.ua:

Open Data Challenge — это международный формат конкурса для проектов на основе открытых данных.