В Украине из-за ProZorro заключили ЭСКО-контрактов на 180 миллионов

В Украине с конца 2017 года года заключено 177 ЭСКО-контрактов на общую сумму около 180 млн гривен через систему ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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“С конца 2017 года и по сей день, фактически за 10 месяцев, в системе ProZorro объявлено уже 515 ЭСКО-тендеров в 35 городах Украины. По результатам проведенных закупок успешно заключено 177 ЭСКО-контрактов на общую сумму около 180 млн гривен”, – говорится в сообщении.

В Госэнергоэффективности отмечают, что указанные данные свидетельствуют о том, что потребность в услугах ЭСКО-компаний для утепления бюджетных учреждений быстро растет и рынок развивается.

“Фундаментом для работы этого рынка стала эффективная законодательная база, разработанная при непосредственном участии Госэнергоэффективности», – прокомментировал председатель агентства Сергей Савчук.

ЭСКО-контракт предусматривает, что инвестор реализует мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме за собственные средства, которые возвращает из полученной экономии расходов на оплату потребленных ресурсов, а затем за счет этой же экономии получает прибыль в течение оговоренного в договоре периода времени.