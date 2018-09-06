Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 107 0

Крупнейшие инвестбанки мира увеличили свою выручку

Крупнейшие инвестбанки мира увеличили свою выручку

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в первом полугодии 2018 года увеличилась на 6% относительно того же периода годом ранее и достигла $86,5 млрд.

Темпы роста в январе-июне 2017 года составляли 3%. Совокупный доход от операций с сырьем составил $2,1 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это объясняется, в том числе, восстановлением рынка после спада торговой активности в 2017 году.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) практически не изменилась и составила $38,5 млрд против $38,6 млрд в январе-июне 2017 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018