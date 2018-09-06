Крупнейшие инвестбанки мира увеличили свою выручку

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в первом полугодии 2018 года увеличилась на 6% относительно того же периода годом ранее и достигла $86,5 млрд.

Темпы роста в январе-июне 2017 года составляли 3%. Совокупный доход от операций с сырьем составил $2,1 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это объясняется, в том числе, восстановлением рынка после спада торговой активности в 2017 году.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) практически не изменилась и составила $38,5 млрд против $38,6 млрд в январе-июне 2017 года.