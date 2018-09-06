Глава метрополитена рассказал, кто получает деньги с рекламы в метро

Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что метрополитен не получает денег с рекламы в вагонах.

Об этом он заявил в интервью ЭП.

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“Наш доход – это перевозки пассажиров. Непрофильных поступлений раньше было два вида – от размещения рекламы и аренды. На сегодняшний день – это только аренда, поскольку сейчас рекламой в городе занимается профильное КП “Киевреклама”, – заявил он.

По его словам, полученные средства оно перечисляет в бюджет города.

“Что касается аренды, то из-за демонтажа МАФов, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности, количество объектов сократилось в два раза. Доход уменьшился соответственно. Сейчас он около 8 млн гривен в год. Это незначительная цифра в общем бюджете предприятия”, – отметил Брагинский.

“Уже около 5 лет всей рекламой, в том числе в транспорте занимается КП “Киевреклама”. Метрополитен как предприятие – балансодержатель коммунального имущества”, – отметил Брагинский.

“Мы получаем документацию по размещению рекламы от “Киеврекламы” и проверяем ее только на соответствие пожарной безопасности и технических параметров конструкций. На этом наша компетенция ограничивается”, – подчеркнул он.