На 30% больше кешбэка от Альфа-Банка Украина!

Прибыльным выдалось лето для клиентов Альфа-Банка Украина, которые воспользовались кредитной картой «Максимум» в период действия предложения по суперкешбэку до 25%. В течение трех месяцев – с июня по август (включительно) – сумма средств, которая была начислена клиентам, благодаря акционному кешбэку выросла на 30%, достигнув 4,5 млн грн в месяц.

Напомним, что специально на период летнего сезона отпусков по кредитной карте «Максимум» действовал дополнительный кешбэк на travel-категории. Планируя или совершая путешествие, ее владельцы могли вернуть:

25% от расходов в магазинах Duty Free,

10% за приобретенные автобусные или железнодорожные билеты,

3% от стоимости услуг по аренде авто, расходов на авиабилеты и гостиницы,

3% за круизные линии.

Также в течение акции было удвоено максимальную сумму кешбэка к выплате: к базовым 500 грн в месяц добавились еще 500 грн за travel-категории. Таким образом, владельцы карты могли ежемесячно возвращать до 1000 грн (с учетом налогов).

По итогам трех акционных месяцев наибольшая сумма кешбэка была начислена за приобретение железнодорожных билетов, за ним следуют расходы на авиабилеты, закрывают тройку лидеров кешбэка оплаты в магазинах Duty Free.

Выгодный кешбэк является неоспоримым преимуществом карты «Максимум». Базовые категории товаров и услуг, за которые банк возвращает деньги, органично вписаны в ежедневные расходы клиента. Это 5% в кафе и ресторанах, 3% на АЗК и 2% в супермаркетах.

Карту «Максимум» от Альфа-Банка Украина можно заказать на сайте банка, в мобильном приложении Alfa Mobile Ukraine, контакт-центре по короткому номеру 3530 и в любом отделении банка.