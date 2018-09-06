В Киеве состоится третий международный Visa Cashless Summit

18 сентября состоится третий форум Visa Cashless Summit, посвященный будущему платежных технологий. Эксперты финансового, технологического, банковского, торгового и государственного секторов обсудят способы устранения препятствий в развитии безналичных платежей. Участие в саммите примут до 200 украинских и международных специалистов.

Компания Visa в партнерстве с инновационным парком UNIT.City проведет в Украине третий международный Visa Cashless Summit под названием «Растем вместе с инновациями». 18 сентября на Саммите эксперты обсудят прогресс финансовых технологий и значение безналичных платежей в развитии экономики страны.

Саммит соберет международных экспертов в сфере финтех, украинские банки, исследователей, экономистов, представителей розничного бизнеса и государственных организаций, чтобы поделиться практическими кейсами, обсудить реализованные инновации и существующие тренды, очертить зоны развития безналичных платежей в Украине.

Тематические секции Саммита включают:

• Глобальные инновации и национальная реализация – диджитализация как драйвер безналичной экономики в Украине

• Значение финансовой прозрачности. Индекс доверия к правительству, бизнеса и потребителей

• Бесшовный потребительский опыт: как устранить препятствия с помощью big data

• Бесшовный потребительский опыт: как устранить препятствия в электронной коммерции и финансовых услугах

• Истории успеха: инновации, диджитализация, безналичные платежи

Форум будет проходить в различных форматах: выступления, панельные дискуссии, брейк-аут сессии, презентации успешных кейсов. Особенностью Саммита станут интерактивные направленные на выработку идей по устранению препятствий в потребительском опыте. Участники саммита ознакомятся с инновационными платежными технологиями в демонстрационной зоне.

«Новые технологии – это движущая сила, которая стимулирует экономический рост. Такие инновации, как бесконтактная оплата в транспорте или QR-платежи, которые дают возможность небольшим предприятиям принимать безналичные оплаты без терминала, повышают уровень благосостояния граждан и всей страны, – говорит Дмитрий Крепак, и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa. – На Visa Cashless Summit мы вместе с лидерами смежных рынков сможем обменяться идеями по развитию платежной экосистемы, устранение сложностей для потребителя и вместе найти решение на пересечении отраслей».

Макс Яковер, СЕО и управляющий партнер UNIT.City отмечает, что финансовая индустрия существенно изменится в следующие 5 лет: «Согласно исследованию , которое мы провели вместе с USAID, 87% банков сейчас ищут инновационные решения. Особенно это касается сегмента безналичных платежей. Саммит 18 сентября – прекрасная возможность традиционному сектору познакомиться с финтех-стартапами и договориться о перспективном долгосрочном сотрудничестве».

Язык: английский (предоставляется синхронный перевод)

Когда: 9:30-18:30, 18 сентября 2018

UNIT.City, Киев, ул. Дорогожицкая, 3.

Участие по предварительной регистрации. Больше информации здесь