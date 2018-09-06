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Citigroup разрабатывает инструмент для инвестирования в криптовалюты

Citigroup разрабатывает инструмент для инвестирования в криптовалюты

Крупный международный финансовый конгломерат Citigroup планирует запустить инструмент, который позволит американским инвесторам вкладывать средства в криптовалюты без необходимости владеть ими.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/118405-citigroup-razrabatyvaet-instrument-dlya-investirovaniya-v-kriptovalyuty#ixzz5QgvXQ1po

Новая услуга называется DAR — расписка на цифровой актив.

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Ее принципы напоминают депозитарную расписку ADR, которая позволяет пользователям из США инвестировать деньги в иностранные акции, которые не торгуются на местных биржах.

В такой ситуации банк хранит акцию у себя, а инвестор получает депозитарную расписку.

Новый инструмент для работы с криптовалютами будет основан на тех же принципах, поэтому инвесторы смогут следить за своими вложениями с помощью системы, с которой они уже хорошо знакомы, отметил источник издания.

На данный момент дата запуска неизвестна, но конгломерат уже ведет переговоры с потенциальными партнерами.

По материалам Business Insider
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