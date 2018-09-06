Немелочный вопрос – магазины не могут выполнить правила округления НБУ

Предприниматели бьют тревогу: нацбанковское постановление об округлении сумм в чеке, вступившее в силу 1 июля вместе с «монетной реформой», обернулось для бизнеса колоссальной проблемой. Чиновники нашли в себе силы растолковать торговцам лишь простейшую арифметическую процедуру, но совершенно упустили из виду тонкости бухгалтерского учета. В результате, уверены предприниматели, «мелочный» вопрос вскоре обернется для них солидными штрафами.

На днях Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась сразу к трем госведомствам – НБУ, Минфину и ГФС – с просьбой подготовить разъяснения относительно правил округления и применения штрафов за их невыполнение.

«Бизнес не исполняет нормы по округлению суммы и в любой момент ему грозят штрафы. Мы представляем компании, которые привыкли исполнять закон, ведь за кассовые и налоговые нарушения полагаются приличные штрафы», – пояснила UBR.ua исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Фактически, говорят в ассоциации, постановление №25 на сегодняшний момент создало 4 проблемы для предпринимателей:

1. Не урегулирован вопрос регистрации в накладных правильной суммы НДС;

2. Возникают сложности с оформлением возврата товара;

3. Нарушения кассовой дисциплины;

4. Нарушение требований к учету подакцизных товаров – табачных изделий и алкогольных напитков.

Последний пункт является самым важным – хорошо известно, как ревностно проверяющие органы относятся к подакцизным товарам.

Акцизные заморочки

Законодательством установлены максимальные цены на табачные изделия и минимальные – на алкоголь. В случае округления суммы чека цена может выйти за рамки граничных цен, что грозит торговцам солидными штрафами.

«Если законно проводить округление, то конечная цена может выйти за рамки акцизных ограничений. Это основание для штрафа. Даже если устанавливать сразу «круглые» цены, то ведь есть еще местный 5%-акциз, и копеек не избежать», – прокомментировала UBR.ua менеджер по вопросам импорта и торговли алкогольными и табачными изделиями ЕБА Кристина Линиченко.

За нарушение акцизной цены при разовой закупке продавец будет оштрафован на сумму от 10 тыс. грн. И хотя пока случаев применения санкций за подобные нарушения не было, бизнес не сомневается, что это лишь вопрос времени.

«Еще до введения правил «округления» был случай, когда за расхождение в чеке в 2 копейки на алкоголе при проверке был наложен штраф», – привела пример вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

При этом эксперты признаются, что причиной отсутствия штрафов является вовсе не доброта налоговиков. Дело в том, что предприниматели не выполняют нацбанковское решение, и не проводят округление по чекам в отчетности. Ведь документ не устанавливает никаких санкций за несоблюдение его норм.

Впрочем, уже сам факт невыполнения предпринимателем правил округления является основанием для прихода к нему проверки. Это становится фактором давления на бизнес со стороны недобросовестных инспекторов. Они могут выписать акт, который в будущем, если его не оспорить в суде, станет основанием для наложения штрафа.

«Округление – это очень опасная норма. Да, пока еще никого не оштрафовали, но мы хорошо знаем подходы налоговой и во что это может вылиться. Эту проблему мы хотим решить на начальной стадии», – рассказал UBR.ua глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Взять и отменить

Бизнес предлагает два варианта решения проблемы. Причем оба строятся на действующей практике “невыдачи мелочи”. Ведь еще до вступления небанковского постановления в силу торговцы решали проблему по-своему. Одним покупателям недоплачивали пару копеек сдачи, с других же их брали сверх суммы, указанной в чеке. При этом в самой квитанции никакого округления не делалось. Именно эту методику, уверены предприниматели, следует легализовать, внеся соответствующие изменения в нормативку.

Второй вариант – отменить постановление НБУ вовсе, оставив вопрос расчета с клиентами на откуп самим предпринимателям. Впрочем, у этого пути есть важный недостаток – он никак не решает проблему кассовой дисциплины. Которая обязательно будет хромать в случае произвольного округления копеек.

«С одной стороны, есть цены на товар, которые пробиты в самом чеке, с другой, – сумма округления, которая не является скидкой, и возникает проблема с налогообложением. Конечно, по одному чеку это копейки, но если собрать все квитанции по крупным сетям, то появятся существенные расхождения», – отметила UBR.ua вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Алексей Ермоленко