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Названы сроки подписания меморандума для выделения 1 млрд евро Украине

Названы сроки подписания меморандума для выделения 1 млрд евро Украине

Еврокомиссар по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис 13-14 сентября посетит Украину для подписания программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что 13 сентября Домбровскис посетит Киев, где будет находиться до 14 сентября. В рамках визита состоится подписание программы макрофинансовой помощи (MFA). Также запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой.

Кроме того, Домбровскис примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

По материалам Комментарии
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