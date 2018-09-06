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Facebook откроет первый дата-центр в Азии

Facebook откроет первый дата-центр в Азии

Facebook планирует открыть первый азиатский дата-центр. Компания построит специальное 11-этажное здание, которое расположится в Сингапуре.

Как отметили представители Facebook, дата-центр позволит сервисам работать быстрее и эффективнее.

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Проект обойдётся компании в $1 млрд, при этом строительство будет полностью вестись за счёт возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Facebook намерена использовать новую системную технологию StatePoint Liquid Cooling, которая должна минимизировать потребление воды и электроэнергии.

Новый дата-центр, по словам компании, предоставит сотни рабочих мест и «станет частью растущего присутствия Facebook в Сингапуре и Азии».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 894 млн пользователей, что составляет 40% от общего числа базы юзеров.

По материалам internetua.com
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