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Общины Луганской области получат 434 млн грн на реализацию 63 проектов

Общины Луганской области получат 434 млн грн на реализацию 63 проектов

В этом году общины Луганской области получат от Государственного фонда регионального развития 434 млн грн на реализацию 63 проектов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

«Активность общин – это первое, что нужно для их развития. Они должны быть более заинтересованы в лучшей жизни. И я рад, что у нас на Луганщине так и есть. В этом году на конкурс ГФРР поступило более 400 проектов. Луганщина получит 434 млн грн на реализацию 63 проектов. Действительно нужных проектов», – отметил Филь.

По его словам, в области полностью изменили подход к оценке проектов. В частности, их авторы и руководство ОГА советовались со всеми народными депутатами от Луганщины. Это командная работа, и поэтому результат соответствующий.

Объекты, на которые должно поступить финансирование, относятся к отраслям образования, спорта, здравоохранения, водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктуры.

По материалам УКРИНФОРМ
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