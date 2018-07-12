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Автовладельцы подали в суд на правительство из-за усиления прав полиции на таможне

Автовладельцы подали в суд на правительство из-за усиления прав полиции на таможне

Организация владельцев авто на еврономерах просит суд отменить постановление Кабмина, которым он расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО “Всеукраинская организация “АВТО ЕВРО СИЛА” к Кабинету Министров Украины относительно постановления Правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля”, – говорится в сообщении.

Автомобилисты просят признать незаконным постановление «О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей”.

“Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу”, – отметили в суде.

21 июня 2018 года Кабинет министров принял указанное постановление.

Согласно ему, полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.

По материалам Економічна Правда
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