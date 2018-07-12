По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (29,226 млн и 25,731 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 36). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,23-26,24 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активных заявок по доллару на сумму более 54,957 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3200 – 3 00026,2500 – 2 00026,2400 – 1 00026,2300 – 35 00026,2300 – 10 00026,2200 – 5 00026,2100 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 4 500

26,2100 – 1 500

26,2100 – 4 300

26,2200 – 15 000

26,2200 – 20 000

26,2200 – 100

26,2200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2437 (предыдущий 26.2324)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1947 (предыдущий 26,1813)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.