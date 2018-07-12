Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Парламент поддержал во втором чтении проект закона №6697 “О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна “Укроборонпром” перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития”.

Документ во втором чтении поддержали 244 нардепа.

Авторы проекта закона объясняют, что сейчас сложилась ситуация искусственного злоупотребления своими правами со стороны предприятий РФ, которые заключили ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского ОПК на поставку товаров военного назначения и двойного использования. Указом президента было предусмотрено прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Россией, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Поэтому такие контракты, заключенные до августа 2014 года, стало невозможно выполнить.

При этом большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полную. Так, средства были зачислены на украинские предприятия, и товар по заказу был изготовлен, однако в связи с введением в действие указа Президента, фактически поставить товар на территорию заказчика не виделось возможным. Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой товар индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи с спецификой рынка тоже не удается.