Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 210 0

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Парламент поддержал во втором чтении проект закона №6697 “О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна “Укроборонпром” перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития”.

Документ во втором чтении поддержали 244 нардепа.

Авторы проекта закона объясняют, что сейчас сложилась ситуация искусственного злоупотребления своими правами со стороны предприятий РФ, которые заключили ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского ОПК на поставку товаров военного назначения и двойного использования. Указом президента было предусмотрено прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Россией, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Поэтому такие контракты, заключенные до августа 2014 года, стало невозможно выполнить.

При этом большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полную. Так, средства были зачислены на украинские предприятия, и товар по заказу был изготовлен, однако в связи с введением в действие указа Президента, фактически поставить товар на территорию заказчика не виделось возможным. Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой товар индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи с спецификой рынка тоже не удается.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018