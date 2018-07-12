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Американец создаст публичный архив чертежей оружия, которое можно напечатать

Американец создаст публичный архив чертежей оружия, которое можно напечатать

Американский оружейник Коди Уилсон, который в 2013 году первым в мире представил напечатанный на 3D-принтере пистолет, занимается созданием архива чертежей печатаемого стрелкового оружия. Он будет находиться по адресу defcad.com, пишет Wired.

В архиве чертежей появятся не только чертежи оружия, которое разработал Уилсон и его компания Defense Distributed, но и подробные инструкции по созданию аналогичных устройств от других энтузиастов. В дальнейшем любой человек сможет зайти на сайт, скачать чертеж и напечатать его на 3D-принтере. В случае, конечно, если местные законы не запрещают этого.

Пока неизвестно, когда defcad.com появится весь архив печатного оружия. Кроме того, библиотека предложит клиентам напечатать оружие на местном 3D-принтере.

По материалам hightech.fm
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