Олег Добровольский: налог на выведенный капитал. Что готовят украинцам?

04-го июля 2018 года Президент публично провозгласил и 05-го июля передал на рассмотрение профильному комитету ВР Украины проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал (НВК).

Проанализировав впервые обнародованный текст законопроекта (к этому времени имело место лишь схематическое представление перспектив по внедрению НВК), возможно отметить следующие существенные моменты.

Кто должен стать плательщиками НВК?

По обнародованному проекту определяется, что плательщиками НВК в обязательном порядке будут:

- резиденты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность;

- нерезиденты, осуществляющие деятельность на территории Украины;

- лица, добровольно желающие ими стать.

Неприбыльные организации и плательщики единого налога (за исключением единщиков, которые осуществляют с нерезидентами операции, которые являются объектом налогообложения НВК), не обязаны становиться плательщиками НВК.

Кроме того, для других субъектов хозяйствования, которые не осуществляют ВЭД и которые не хотят добровольно регистрироваться плательщиками НВК, сохраняется налог на прибыль практически в том же виде, что и сегодня.

Принимая во внимание устойчивые тенденции стирания границ в бизнесе, можно смело утверждать, что почти половина субъектов хозяйствования будут вынуждены или самостоятельно зарегистрируются плательщиками НВК.

Что нам готовит введение НВК?

Во-первых, происходит существенное сближение контролируемых операций с операциями, которые являются базой налогообложения НВК.

Законодатель определяет – если операция попала под определение вывода капитала, то с нее должен быть уплачен налог и точка.

Других дополнительных действий в рамках статьи 39 НКУ в виде доказывания, обоснования, объяснения от плательщика, для чего, в каких условиях, с какой целью он проводит такие операции, не требуется.

Например, оплата стоимости привлеченного капитала (проценты, комиссии, штрафы и пени) от связанного лица или контрагента из низконалоговой юрисдикции, а также выплаченные роялти в пользу нерезидента из низконалоговой юрисдикции или получателя, который такое роялти не облагает налогом, отныне становятся объектом налогообложения НВК, соответственно, исключаются из перечня контролируемых операций.

Вероятно, это положительный момент, поскольку упрощаются правила игры, а это в свою очередь делает более прозрачной саму систему налогообложения, поэтому уменьшаются возможности для проявления коррупционной составляющей при осуществлении контрольно-проверочной функции налоговым органом.

Это и является одной из важных идей введения налоговых изменений, которую следует реализовать.

Упрощенная система – быть или не быть?

С другой стороны, предложенный законопроект, по нашему мнению, также вводит реализацию давней мечты многих проевропейских сторонников отмены упрощенной системы налогообложения как таковой, что дает возможность законно минимизировать налоговую нагрузку для налогоплательщиков.

Резонансной нормой может оказаться введение обязанности для плательщиков НВК облагать налогом перечисленные средства в пользу физических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения и являются связанными лицами.

То есть создаются предпосылки, при которых для упрощенцев доходы будут облагаться налогом по ставке единого налога 5% по-прежнему, но дополнительно будут подлежать налогообложению и выплаты на таких контрагентов.

По моему мнению, это может в корне изменить схемы работы многих отечественных компаний, которые применяли упрощенную систему налогообложения для финансирования выплат по оплате труда, поскольку главным преимуществом упрощенной системы налогообложения было именно отсутствие контроля за направлением расходования средств.

Например, если на сегодня компания использует контрагента-упрощенца (ФЛП) для получения наличных в обращении, она теряет на этом максимум 6% (5% единого налога и 1% расчетно-кассовое обслуживание банка), то с введением предложенных изменений цена такой наличности станет 26% (5% единого налога, 20% НВК и 1% кассовое обслуживание).

Такая стоимость наличных будет абсолютно неконкурентной и работодателю проще будет выплатить легальную зарплату, заплатив за нее 22% пенсионного взноса, положив подоходные налоги (НДФЛ и ВС) на плечи физического лица, как это предусмотрено действующим законодательством.

По моему глубокому убеждению, если в результате введения налоговых изменений такая норма останется в НКУ, то для многих компаний применение упрощенной системы потеряет смысл. Цель ухода от упрощенной системы налогообложения будет достигнута.

Можно предположить, что такие нормы вызовут существенный резонанс в обществе (у сторонников упрощенной системы и дешевой наличности), однако им будет что противопоставить – равенство всех перед законом, легализация заработной платы и рост наполненности Пенсионного фонда, рост уровня доходов большей части граждан, а не отдельных субъектов, рост инвестиционной привлекательности страны в целом.

Хорошо это или плохо – вывод у каждого свой, аргументы у каждого свои. Но однозначно можно быть уверенным только в одном – изменения в системе налогообложения нужны и изменения должны быть ощутимы.

Объект обложения налогом на выведенный капитал

Существует четыре направления операций, которые будут облагаться НВК, их можно сгруппировать по ставке налогообложения:

1. Выплата дивидендов, возврата доли капитала в сумме, превышающей номинал доли, осуществление инвестиции с участием расчетов за пределами таможенной территории Украины – ставка налогообложения 15%;

2. Операции, приравненные к выводу капитала: выплаты за пользование капиталом в пользу нерезидентов, являющихся связанными лицами – 5%;

3. Операции, приравненные к выводу капитала: выплаты за пользование капиталом в пользу нерезидентов из низконалоговых юрисдикций, выплаты по договорам страхования с нерезидентами, финансовая помощь, бесплатная передача имущества или товаров, выплата роялти, взносы в уставный капитал неплательщику НВК, оплата товаров (работ, услуг) в пользу неплательщика НВК – 20%.

4. Разница между суммой финансового результата, отраженного в финансовой отчетности и рассчитанного результата с соблюдением принципа “вытянутой руки” – 20%.

Каким будет администрирование НВК?

Стоит также сказать, что вводится механизм идентификации операций, которые будут объектом налогообложения НВК еще на этапе их осуществления (выплаты) путем присвоения кода операции в расчетных документах.

Такой механизм даст возможность идентификации лица как плательщика, идентификации операции, которая является объектом налогообложения, для их группировки и обобщения сведений по ставке налога, применяемой к операции, типа получателя (нерезидент, нерезидент – плательщик налога, физическое лицо, некоммерческая организация, субъект предпринимательской деятельности – неплательщик налога), способа расчетов (безналичный, наличный, неденежная форма расчета).

Это наталкивает на мысль, что администрирование НВК планируется перевести в автоматизированный режим и привлечь финансовые учреждения в качестве субъектов опосредованного контроля.

Хорошо это или плохо – видимо хорошо, поскольку такое построение системы контроля и взаимодействий также призвано свести к минимуму контакт с органами контроля и соответствующую коррупционную составляющую, неоднозначность в субъективных суждениях проверяющих и проч.

Положительным можно назвать также внедрение обновленного понятия обычной цены – как одного из важных инструментов для расчета базы налогообложения НВК, так как базой налогообложения НВК будут в том числе операции по безвозмездной передаче связанным лицам.

Есть положительный момент в том, что для расчета обычных цен будут использоваться конкретные внутренние операции компании, а не какие-то обобщенные рыночные сведения, которые могут отображать субъективные оценки и суждения конкретного лица, исследующего хозяйственную операцию, как это было в предыдущих редакциях определения обычной цены.

В предложенной редакции НКУ – это средневзвешенная стоимость, рассчитываемая на основе показателей деятельности самой компании.

Может вызвать существенный резонанс предложенное изменение стоимостных критериев для определения контролируемых операций – с введением изменений не будет требоваться, чтобы годовой доход налогоплательщика превышал 150 миллионов гривен, достаточно будет объема расчетов с контролируемым контрагентом в 10 миллионов гривен (на сегодня такая норма действует только для представительств иностранных предприятий).

Отчетность по налогу на выведенный капитал

Документацию по ТЦО плательщики с объемом доходов свыше 150 млн грн готовят и хранят, как и раньше, требование по срокам подачи документации по-прежнему составляет 30 календарных дней.

А плательщики с объемами доходов в 150 млн грн должны будут подготовить и подать документацию по ТЦО, если их об этом попросит налоговый орган, в срок 60 календарных дней. Из нашей практики – слишком короткий период, чтобы успеть подготовить качественную документацию с ТЦО.

Учитывая то, что объектом налогообложения НВК не является финансовый результат, налоговый орган уже не будет требовать подачи вместе с налоговой отчетностью также и финансовой отчетности.

Вывод

В целом можно сделать вывод, что предложенные изменения в первую очередь направлены на крупный бизнес, ориентированный на ВЭД, учитывают современные тенденции налогового контроля, формируются в международной практике и направлены с одной стороны на защиту внутренних интересов государства (сохранение заработанных доходов внутри страны), а с другой стороны на справедливое распределение доходов между всеми участниками транснациональных операций.

Однако не исключено, что возможностью уклониться от уплаты налога на прибыль и платить НВК могут воспользоваться и средние и малые предприятия – в первую очередь те, которые будут выступать контрагентами плательщиков НВК, поскольку в противном случае они будут терять крупных покупателей и заказчиков, которые будут плательщиками НВК.

Относительно вероятности введения законодательной инициативы – мне кажется, что существует высокая вероятность того, что пройдя процесс бурного депутатского и общественного обсуждения, внесения изменений и поправок на осенней сессии (ближе к концу года), законопроект будет проголосован и НВК будет введен с 01.01.2019 года.

Однозначно, что с введением законопроекта произойдет с одной стороны – оживление инвестиционной привлекательности Украины как для международных инвестиций, так и для внутреннего развития.

С другой стороны – будет происходить перестройка основных схем работы бизнеса, связанной с применением упрощенной системы налогообложения, нетипичных выплат, применявшихся для регулирования налоговой нагрузки, минимизации расходов на фонд оплаты труда, что в свою очередь может легализовать выплаты сотрудникам, существенно пополнить бюджет пенсионного фонда и повысить социальные стандарты жизни населения в целом.

Олег Добровольский, партнер юридического объединения ID Legal Group