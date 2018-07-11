В Кабмине сообщили, каким студентам планируют в следующем году повысить стипендии

Кабинет министров Украины планирует со следующего года повысить стипендии для студентов технических специальностей, а именно ИТ-сферы. Об этом сказал на заседании правительства первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“Со следующего года предлагаем другой ряд изменений: повышение стипендий для студентов технических специальностей, чтобы стимулировать подготовку работников промышленности, IT-сферы, ИТ-индустрии. Сейчас есть определенная нехватка квалифицированных специалистов”, – сказал он.

Также Кубив сообщил, что в настоящее время идет работа над концепцией развития государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров не на год, а на три года.