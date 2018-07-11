Закон о защите прав кредиторов поможет восстановить кредитование - эксперт

Принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» создает для банков благоприятные условия для дальнейшего кредитования.

Об этом порталу Finance.ua рассказал директор юридического департамента Идея Банк Юрий Гелей.

«Кредитные риски банков значительно снизятся в результате ужесточения требований к поручительству, ликвидации лазеек незаконного выведения из-под залога недвижимости, введения четкого порядка погашения кредитов наследниками кредитора, доступа банка к информации Государственного реестра актов гражданского состояния. Анализируя Госреестр, банк получит информацию о наличии семейных отношений клиента и составе семьи, что существенно уменьшит риски принятия в залог имущества, приобретенного в браке, а также ущемления прав малолетних и несовершеннолетних детей ипотекодателя», – говорит Юрий Гелей.

Он отметил, что ранее у банков возникали проблемы в связи с недостаточно эффективно работающим институтом поручительства, при котором поручительство прекращалось полностью вследствие незначительного или мнимого увеличения ответственности поручителя без его согласия.

Поручители могли через суд требовать прекращения поручительства, если кредитор не предъявил требование в шестимесячный срок. Отныне этот срок увеличен до общего срока исковой давности – до трех лет. Устранено также прекращение права залога при ликвидации компании – должника.

«Недобросовестные заемщики нередко препятствовали обращению взыскания на предметы ипотеки путем незаконного строительства либо реконструкции недвижимости, предоставленной в ипотеку. Новый закон предусматривает, что в результате реконструкции вывести из-под залога недвижимость будет невозможно. Урегулировано и значительно облегчено взыскание залогового имущества. Снижение кредитных рисков банков в перспективе будут способствовать снижению кредитных ставок», – сказал Ю.Гелей.