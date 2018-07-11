По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,272 млн и 32,500 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 36). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,21-26,22 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активных заявок по доллару на сумму более 67,772 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2200 – 10 00026,2200 – 1 00026,2100 – 35 00026,2000 – 10 00026,1900 – 15 00026,1900 – 120 00026,1900 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1800 – 10 000

26,1900 – 3 200

26,1900 – 10 000

26,1900 – 4 600

26,2000 – 3 000

26,2000 – 8 000

26,2000 – 30 005





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.2324 (предыдущий 26,4982)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1813 (предыдущий 26,1416)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.