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Mozilla создает новый браузер для Android с режимом инкогнито

Mozilla создает новый браузер для Android с режимом инкогнито

Mozilla работает над новым мобильным веб-навигатором Fenix, который может вытеснить Firefox, популярный браузер того же разработчика.

Эксперты предполагают, что новый браузер заинтересует молодежь, ибо в отличие от некоторых мобильных браузеров в нем есть режим инкогнито, который позволит пользователям сохранять необходимую приватность. Однако точной информации о Fenix ​​пока нет.

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Также отмечается, что Mozilla готовит обновление Firefox. Сейчас доступны несколько его версий: Firefox Focus, Firefox Rocket и Firefox Klar.

В честь лисы фенек – миниатюрного вида пустынной лисы, названа уменьшенная версия настольного браузера Mozilla. Мобильный браузер Firefox Fennec работает на базе движка Gecko, как и десктопная версия.

Первую 4.0 версию мобильного Firefox для Android выпустили в 2011 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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