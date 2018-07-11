Алексей Филиппов: важный №64. Как в НБУ собрались защищать акционеров и клиентов банка

В июне текущего года НБУ принял Постановление №64, которым было утверждено «Положение про организацию системы управления рисками в банках Украины и банковских группах». Какие новшества предусматривает этот документ и насколько банки готовы выполнить требования НБУ?

Положение еще не получило широкой огласки в СМИ, но при этом является одним из ключевых документов, которые предопределят развитие банковской системы Украины в ближайшие полтора года.

Этот документ рассматривается регулятором как один из шагов на пути усовершенствования корпоративного управления в банках, которое традиционно, в соответствии с разными опросами и международными исследованиями, является одним из слабых мест банковской системы Украины.

На это же обратили внимание наши международные доноры, включив утверждение документа по управлению рисками одним из пунктов Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Отмечу, что новые требования украинского регулятора – совсем не новшество для европейских и американских банков.

Всемирный кризис 2008 года показал, что корпоративное управление является одним из слабых мест банков. Именно после него регуляторы ведущих стран определили внедрение этих требований как острую необходимость для повышения эффективности и надежности банковской системы.

Положение НБУ не только описывает требования к культуре управления рисками, организационной структуре банка, функциям руководящих органов и специализированных подразделений банка, но и предусматривает определенные требования по управлению рисками при внедрении новых продуктов, требованиям к моделям и инструментам оценки рисков, а также информационным системам финучреждений и отчетности.

Также НБУ выделил 6 видов рисков, которые являются существенными для всех украинских банков, и подробно описал порядок управления ими.

Для перехода банков на новые требования НБУ утвердил график до 2020 года, состоящий их нескольких этапов.

Согласно этому плану, первые два этапа должны создать организационную платформу для системы управления рисками, которая позволить приступить к имплементации данных требований в ежедневную деятельность банков.

На 3-м этапе должны быть разработаны документы для управления каждым видом рисков, на четвертом, который является последним, – принята Декларация склонности к риску, которая станет одним из ключевых документов, определяющий вектор развития каждого банка. В целом имплементация данного документа должна быть завершена в начале 2020 г.

Вместе с тем столь длительный срок для введения норм Постановления №64 в рабочий режим не должен вводить банки в заблуждение.

Имплементацию новых требований лучше начать уже сейчас, поскольку всем украинским банкам, в большей или меньшей степени, придется перестраивать свои системы управления рисками. Это потребует дополнительных расходов как финансовых, так и временных ресурсов.

Внедрение новых требований лучше начать с анализа текущей ситуации.

Уже на этом этапе целесообразно создать отдельную рабочую группу, которая будет управлять данным проектом.

Среди первоочередных вопросов, с которых необходимо начать такой анализ, я бы выделил следующие:

Какие несоответствия существуют в банке по сравнению с новыми требованиями?

Каков подход и целевая модель, которую банк хочет реализовать?

Определен ли банком ответственный специалист, который обладает полномочиями для внедрения норм данного Положения?

Определен ли банком предполагаемый календарный план, который обеспечит полную готовность к началу периода, установленного регулятором?

Действительно ли банк рассматривает внедрение новых требований как возможность улучшить управление рисками или же смотрит на это как на формальность?

Стоит отметить, что данным постановлением НБУ повышает роль Наблюдательных советов, которые теперь будут должны принимать более активное участие в управлении рисками и нести за это ответственность.

Это станет причиной соответствующей трансформации системы управления.

Также потребуется изменение корпоративной культуры в части внедрения целостной культуры управления рисками и трансформация бизнес-процессов.

Скорее всего, банкам необходимо будет инвестировать дополнительные ресурсы в персонал и IT инфраструктуру.

При этом банки не должны рассматривать внедрение данного документа исключительно через призму дополнительных затрат на внедрение новых норм.

При эффективном внедрении требований НБУ финучреждения смогут получить целый ряд преимуществ. Во-первых, будет выстроена более эффективная система управления рисками, что станет дополнительным конкурентным преимуществом в рамках общей бизнес-модели банков.

Во-вторых, внедрение лучших мировых практик повысит доверие к банковскому сектору со стороны инвесторов, контрагентов, клиентов и материнских компаний.

В-третьих, это повысит прозрачность системы управления рисками, а налаживание эффективной обратной связи позволит Наблюдательному совету осознанно принимать на себя дополнительную ответственность.

В результате этих изменений можно ожидать повышение надежности и эффективности банковской системы.

Алексей Филиппов, менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине