Фонд гарантирования в июне оплатил 193 миллиона процентов за кредиты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июне 2018 года выплатил 193,2 миллиона гривень в виде процентов за пользование кредитными средствами НБУ и Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В июне 2018 года Фонд выплатил в виде процентов за пользование кредитными средствами 193,2 млн грн: из них – 29,6 млн грн было уплачено НБУ, 163,6 млн грн – Министерству финансов Украины», – говорится в сообщении Фонда.

В целом, за весь период пользования кредитными средствами Фонд выплатил НБУ 22,609 млрд грн (в т. ч. 5 600 млн грн досрочно), из них 5 345,8 млн грн – проценты. Кроме того, 4 426,5 млн грн выплачено процентов по займу Министерства финансов.