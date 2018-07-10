Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 98 0

Roshen судится с российскими кондитерами из-за конфет «Рачки» — президент компании

Roshen судится с российскими кондитерами из-за конфет «Рачки» — президент компании

Корпорация Roshen судится с российской кондитерской компанией «Объединенные кондитеры» за марку конфет «Рачки».

Об этом рассказал глава кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

Читайте также: Киевхлеб подал иск против Roshen из-за Киевского торта

Комментируя слова журналиста о том, что вокруг «Киевского торта» идет несколько судебных тяжб, Москалевский сказал: «Не только, мы же люди бывалые. Есть споры с Ferrero, выясняем отношения с российскими «Объединенными кондитерами» за советские марки».

Он уточнил, что речь идет о марках конфет «Рачки» и «Коровка».

Москалевский добавил, что заседания по «Рачкам» проходят в суде Вашингтона.

Также он заявил, что не собирается отказываться от производства «Киевского торта», чтобы прививать покупателям здоровый образ жизни.

«Если украинцы покупают, то я это произвожу. Кто может попробовать «Киевский торт»? Жители Киева. Может быть, Одессы, Харькова. Все. Привычка есть торты — это чисто киевский вариант», — сказал он.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018