Roshen судится с российскими кондитерами из-за конфет «Рачки» — президент компании

Корпорация Roshen судится с российской кондитерской компанией «Объединенные кондитеры» за марку конфет «Рачки».

Об этом рассказал глава кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

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Комментируя слова журналиста о том, что вокруг «Киевского торта» идет несколько судебных тяжб, Москалевский сказал: «Не только, мы же люди бывалые. Есть споры с Ferrero, выясняем отношения с российскими «Объединенными кондитерами» за советские марки».

Он уточнил, что речь идет о марках конфет «Рачки» и «Коровка».

Москалевский добавил, что заседания по «Рачкам» проходят в суде Вашингтона.

Также он заявил, что не собирается отказываться от производства «Киевского торта», чтобы прививать покупателям здоровый образ жизни.

«Если украинцы покупают, то я это произвожу. Кто может попробовать «Киевский торт»? Жители Киева. Может быть, Одессы, Харькова. Все. Привычка есть торты — это чисто киевский вариант», — сказал он.