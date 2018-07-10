Киевтеплоэнерго разрешили продавать электроэнергию на оптовом рынке

В столице коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» стало полноправным членом Оптового рынка электроэнергии Украины, – следует из соответствующего решения, принятого единогласно на заседании Совета ОРЭ.

Как прокомментировали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, членство в ОРЭ позволит КП «Киевтеплоэнерго» производить и продавать электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: Украина в І полугодии экспортировала электроэнергию на $161 млн

«Напомним, что с 1 августа 2018 года в управление КП «Киевтеплоэнерго» переходят столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию. Следует отметить, что ТЭЦ-5 является одной из самых мощных теплоэлектроцентралей в Украине, а ТЭЦ-6 – самой молодой», — отмечается в релизе.