Президент Евросовета: "Северный поток – 2" – это ошибка

Президент Европейского Совета Дональд Туск заверил, что Еврокомиссия работает над созданием новых энергетических правил, которые помогут остановить строительство российского газопровода “Северный поток – 2”.

“Конечно, мы обсуждали этот проект (“Северный поток – 2”, – Ред.), но, к сожалению, у нас очень мало положительных новостей. В настоящее время Еврокомиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут им остановить строительство данного проекта. Но я не могу сказать, что сейчас процесс абсолютно продуктивный. Я считаю, что данный проект является ошибкой и он не будет играть в интересах Евросоюза. Конечно, мы должны защищать собственные интересы”, – подчеркнул Туск.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что проекты газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток” представляют угрозу для западных стран.

Справка Finance.ua

Дания может заблокировать “Северный поток – 2”, так как осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на его строительство. Как известно, 7 июня правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода “Северный поток – 2”. В Германии “дали добро” на “Северный поток – 2” еще в январе-2018. Позже такое же решение приняла Финляндия.