Крупнейшая в мире криптовалютная биржа планирует заработать 1 миллиард долларов в 2018 году

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance заявил в интервью для Bloomberg, что прибыль его компании достигнет 1 миллиарда долларов в 2018 году.

Комментируя недавние технические трудности на платформе, Чжао Чаньпень заявил, что прибыль криптовалютных бирж не зависит от рыночных цен на криптовалюты.

Несмотря на то, что Bitcoin (BTC) последний месяц находится ниже уровня 7000 долларов, доход Binance за первое полугодие составил около 300 миллионов долларов.

Binance регулярно занимает лидирующую позицию по ежедневным объемам опеаций, связанных с криптовалютами. За последние 24 часа объем составил 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, что компания открывает свои площадки в Уганде и на Бермудских островах. Пользовательская база платформы в настоящее время насчитывает около 10 миллионов человек.

Другие крупные биржи, включая Huobi и Coinbase, также открывают филиалы в новых юрисдикциях. Huobi стартовал в Австралии 5 июля, и планирует в ближайшем будущем начать операции в Лондоне. А Coinbase тем временем планирует экспансию в Японию.