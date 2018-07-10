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Импорт природного газа за год уменьшился на 57% (инфографика)

Импорт природного газа за год уменьшился на 57% (инфографика)

Объем импорта природного газа в I квартале текущего года составил около 1,8 млрд м3, что на 45,6% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 56,9% меньше, чем в I квартале 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга функционирования рынка природного газа за I квартал 2018 года от НКРЭКУ.

Такое существенное уменьшение объемов импорта природного газа по сравнению с 2017 годом связано в первую очередь с относительно большими объемами газа, которые хранились в хранилищах на конец IV квартала 2017 года и составили 14,7 млрд м3, что на 2,7 млрд м3 больше по сравнению с соответствующим кварталом 2016 года.

Кроме того, в I квартале 2018 года наблюдалось уменьшение количества заказчиков услуг транспортировки, которые использовали мощность на межгосударственных соединениях для транспортировки природного газа из-за рубежа.

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Стоит отметить, что доля импорта трех крупнейших заказчиков услуг транспортировки, которые использовали межгосударственные соединения для транспортировки природного газа в направлении страны ЕС – Украина, продолжает расти.

Доля импорта всех других заказчиков в общем объеме импорта в I квартале 2018 года снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и составила 24%.

По материалам Finance.UA
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