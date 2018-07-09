Объем валового потребления природного газа увеличился (инфографика)

В i квартале 2018 года объем валового потребления природного газа составил около 13,57 млрд м3, что на 35% больше по сравнению с IV кварталом 2017 года (10,08 млрд м3) и на 7% по сравнению с Ш кварталом 2017 года (12,73 млрд м3).

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга функционирования рынка природного газа за i квартал 2018 года от НКРЭКУ.

В документе указано, что объем потребления бытовых потребителей увеличился на 56% по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 3% по сравнению с I кварталом 2017 года и составил 5,7 млрд м3.

Такой существенный рост объемов потребления природного газа, вероятно, обусловлен снижением среднесуточной температуры воздуха и, соответственно, ростом спроса как бытовых, так и небытовых потребителей на газ для обогрева.

Также сообщается, что суммарная добыча природного газа ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» в І квартале 2018 года после роста объемов добычи в течение І – IV кварталов 2017 года уменьшился примерно на 177 млн м3 (5%) по сравнению с IV кварталом 2017 года.

Однако суммарные объемы добычи природного газа другими добытчиками (кроме ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз») уменьшались в течение І – III кварталов 2017 года и после стабилизации объемов добычи в течение IV квартала 2017 года на уровне 1,2 млрд м3, в І квартале текущего года продолжили падение и составили 1,16 млрд м3, что примерно на 34 млн м3 (3%) меньше, чем в IV квартале 2017 года и примерно на 77 млн м3 (6%) меньше, чем в І квартале предыдущего года.