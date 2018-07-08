В Госстатистики сообщили, предприятия каких регионов строят наиболее активно

Предприятия 7 регионов страны выполнили 73,2% общего объема строительства, выполненного с начала 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Речь идет о предприятиях Киева, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Львовской и Киевской областей.

Всего в январе-мае 2018 г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 36,3 млрд грн. Индекс строительной продукции в январе-мае 2018 г. по сравнению с январем-маем 2017 г. составил 101,8%. Строительство зданий возросло на 1,0% (в т.ч. жилых – на 2,0%).

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли – путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.