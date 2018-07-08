Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

В Госстатистики сообщили, предприятия каких регионов строят наиболее активно

В Госстатистики сообщили, предприятия каких регионов строят наиболее активно

Предприятия 7 регионов страны выполнили 73,2% общего объема строительства, выполненного с начала 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Речь идет о предприятиях Киева, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Львовской и Киевской областей.

Всего в январе-мае 2018 г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 36,3 млрд грн. Индекс строительной продукции в январе-мае 2018 г. по сравнению с январем-маем 2017 г. составил 101,8%. Строительство зданий возросло на 1,0% (в т.ч. жилых – на 2,0%).

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли – путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018