Проект "Стена": из 4,1 млрд гривен ГПСУ получила 800 млн на обустройство границы с Россией

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) из 4,1 млрд гривен получила 800 млн гривен на обустройство границы с Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

ГПСУ также заинтересована в скорейшем завершении расследования по проекту инженерно-технического обустройства границы, что имеет название “Стена”. В Госпогранслужбе напомнили, что на обустройство границы с Россией в течение 2015-2017 годов из Госбюджета уже было выделено 800 миллионов гривен. “За эти средства практически завершены работы в Харьковской области, начато в Луганской и Черниговской”, – отметили в пресс-службе.

Также подчеркнули, что проект является крайне эффективным, поскольку там, где он уже реализован, “объемы противоправной деятельности практически сведены к нулю”. Госпогранслужба отмечает, что в целом стоимость проекта обустройства границы составляет более 4,1 миллиарда гривен.

“За эти средства в инженерном, фортификационном и техническом аспекте должно быть оборудовано свыше 2000 км только сухопутной границы. В то же время на участке границы, которая временно неподконтрольной украинской власти, проект будет реализовываться только после восстановления территориальной целостности Украины”, – сообщили в ГПСУ.