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За 4 года украинское гражданство получили более 4 тысяч иностранцев

За 4 года украинское гражданство получили более 4 тысяч иностранцев

Указами Президента Украины принято в гражданство Украины на протяжении 2014-2018 годов 4318 иностранцев.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

По информации ГМС, в частности, в 2014 году украинское гражданство получили – 1315 иностранцев, в 2015 – 972, в 2016 – 836, в 2017 – 957 человек.

При этом, рассказали в ведомстве, по состоянию на май 2018 уже приняты в гражданство Украины указами Главы государства 238 иностранцев.

Кроме того, как отмечается, в течение 2014-2018 лет (по состоянию на май) получили гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ГМС 63 тыс. человек.

В течение последних четырех лет с украинского гражданства вышли 24 тыс. человек.

По материалам УНН
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