Объявлены первые десять площадок, которые проведут малую приватизацию

Первые десять электронных площадок получили аккредитацию в системе ProZorro.Продажи для проведения малой приватизации.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Следующий шаг программы малой приватизации – публикация перечней всех объектов приватизации и вскоре – объявление первых аукционов.

Потенциально к программе может присоединиться более 40 систем, которые уже работают с ProZorro.Продажи на других аукционах, а также те, кто еще не сотрудничал с госпродажами.

Аккредитацию получили площадки Госзакупки.Онлайн, Электронные торги Украины, 25 часов, Сеть публичных аукционов, Национальная электронная биржа, научно-производственное предприятие Информационные технологии, Перспектива-Коммодити, Екатеринославская, Биржа.Онлайн, Иннэкс. Перечень обнародован на сайте МЭРТ.

Справка Finance.ua