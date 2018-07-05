Объявлены первые десять площадок, которые проведут малую приватизацию

Первые десять электронных площадок получили аккредитацию в системе ProZorro.Продажи для проведения малой приватизации.
Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
Следующий шаг программы малой приватизации – публикация перечней всех объектов приватизации и вскоре – объявление первых аукционов.
Потенциально к программе может присоединиться более 40 систем, которые уже работают с ProZorro.Продажи на других аукционах, а также те, кто еще не сотрудничал с госпродажами.
Аккредитацию получили площадки Госзакупки.Онлайн, Электронные торги Украины, 25 часов, Сеть публичных аукционов, Национальная электронная биржа, научно-производственное предприятие Информационные технологии, Перспектива-Коммодити, Екатеринославская, Биржа.Онлайн, Иннэкс. Перечень обнародован на сайте МЭРТ.
Справка Finance.ua
- Малая приватизация предполагает продажу более 600 государственных объектов стоимостью не более чем 250 млн грн. Первые аукционы планировалось объявить в конце июня 2018 года.