Налог на выведенный капитал вступит в силу с 1 января 2019 года

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №8557, поданный Президентом 4 июля 2018 года. Документ на 69 страницах описывает все детали нового налога на выведенный капитал, который вчера горячо поддержали представителя бизнес-сообщества на встрече с Порошенко.

В то же время проект не в полной мере соответствует заявлениям Порошенко о том, что новый налог, предлагаемый на смену действующему налогу на прибыль, начнет работать только тогда, когда власти придумают, чем заткнуть возникшую бюджетную дыру.

«Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с (требованиями – ред.) Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы», – пообещал гарант Конституции в среду.

На деле же текст внесенного в парламент проекта не содержит никаких отлагательных условий и устанавливает четкую дату запуска налога на выведенный капитал – 1 января 2019 года. А в качестве упомянутых компенсаторов автор документа обязывает Кабмин до вступления в силу закона придумать, как не допустить увеличения дефицита бюджета. И включить эти наработки в проект госбюджета будущего и последующих годов.

И тут же дает подсказку: сделать это можно «путем внедрения мер по экономии расходов, реализация которых согласуется с приоритетными направлениями государственной политики».