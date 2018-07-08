Один из самых популярных Volkswagen станет электромобилем (фото)

VW Beetle нового поколения может получить электрическую силовую установку. На такую возможность в своих интервью намекнули глава Volkswagen Group Герберт Дисс и главный дизайнер этого автопроизводителя Клаус Бишофф.

Volkswagen Beetle текущего поколения фактически построен на платформе старого Golf 6. Немецкий автогигант уже начал разрабатывать Golf 8, но до его появления в продаже ещё очень далеко. Однако, новый Beetle может технически измениться кардинально. Вместо двигателя внутреннего сгорания он может получить полностью электрическую силовую установку. Т.е. «Жук» станет полноценным электромобилем. Причем он будет четырехдверным.

По данным Autocar, дизайнеры Volkswagen Group уже создали эскизы Beetle восьмого поколения. К сожалению, они пока держатся в строгом секрете.



Окончательное решение о том, каким станет новый «Жук», боссы Volkswagen примут через 2-3 года. Если это действительно будет машина на электрической силовой установке, то её, видимо, построят на платформе MEB. Beetle восьмого поколения должен сохранить свой традиционный внешний вид, но при этом он станет внутри немного просторней. Кстати, на этой платформе создан хэтчбек ID.