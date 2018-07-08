Стал известен самый молодой криптовалютный миллиардер Великобритании

Соучредитель криптовалютной биржи BitMEX и выпускник Оксфорда Бен Дело стал самым молодым миллиардером Великобритании, который самостоятельно заработал свое состояние.

34-летний Дело основал BitMEX в 2014 году. Его миллиарды не упали ему с небес на голову, Бен трудился по 18 часов в день, чтобы в конечном итоге построить свою платформу. Его работа окупилась, поскольку BitMEX в настоящее время одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире с ежедневным объемом торгов около $2 млрд.

«Я плотно занимался стартапом последние 4 года. Иногда я проводил за работой по 18 часов в сутки», – говорит он.

Дело с отличием окончил Вустер-колледж в Оксфорде в 2005 году, где изучал математику и информатику. Позже он работал разработчиком в IBM, а потом перешёл в JP Morgan на должность советника вице-президента холдинга. Сейчас самый молодой криптомиллиардер Великобритании живёт в Гонконге.

Дело рассказал, что он предпочитает скромный образ жизни подобно тому, какой ведут американский миллиардер Уоррен Баффет и предприниматель Билл Гейтс — большую часть своего заработка Бен отдает различным благотворительным организациям .

В январе компания BitInfoCharts установила, что во всем мире насчитывается не менее 35 биткоин-миллиардеров, а возможно, их 200 человек.