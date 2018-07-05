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Создан игровой компьютер, позволяющий майнить криптовалюту (фото)

Создан игровой компьютер, позволяющий майнить криптовалюту (фото)

Компания Крипто Технолоджи представила игровой компьютер с режимом майнинга – Cashbox X-Gaming.

По информации, предоставленной разработчиком, Cashbox X-Gaming представляет собой гибрид мощного игрового компьютера и устройства для добычи криптовалют. Базовая модель включает в себя процессор Intel i5/i7; две видеокарты Nvidia GTX 1060/1070/1080 Ti, оперативную память DDR 4 (16-64 GB), качественную звуковую систему 7.1.

Её хешрейт достигает 106 MH/S. Защиту от нагрева обеспечивают 3 кулера по 120мм, мощность охлаждения рассчитана с запасом. Стоимость базовой модели 51,5 тыс грн, комплектация с более мощными процессорами и видеокартами будeт стоить дороже. Гарантия на оборудование — 3 года.

В свободное от игр время Cashbox X-Gaming майнит криптовалюту. Программное обеспечение настроено и готово к работе. Для переключения между рабочим/игровым режимом и режимом майнинга нужно перезагрузить устройство и выбрать игру или майнинг. Доступ в личный кабинет на выбор пользователя защищается парой логин/пароль или двухфакторной аутентификацией. Компания предоставляет бесплатное обучение майнингу и круглосуточную поддержку.

Ввиду того, что Cashbox X-Gaming — это GPU-майнер, то на нем можно добывать альткоины (все криптовалюты, кроме Bitcoin), уточнили в Crypto Technology.

По материалам Altcoin.info
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