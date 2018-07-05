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В Киеве обанкротился отель «Лыбидь»

В Киеве обанкротился отель «Лыбидь»

Высший хозяйственный суд Украины разместил объявление о возбуждении дела о банкротстве ОАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь». Об этом сообщает пресс-служба суда. Предельный срок на заявление денежных требований кредиторов к должнику: в течение 13 дней со дня официального опубликования объявления о возбуждении производства по делу о банкротстве.

В то же время, в Едином государственном реестре судебных решений указано, что Хозяйственный суд Киева 22 мая 2018 года принял решение о принятии заявления об открытии дела о банкротстве по заявлению ООО «Трансинфинити» к ОАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь» и признал поданные материалы достаточными для принятия заявления к рассмотрению.

Налоговый долг ОАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь» на 1 июня 2018 года составляет 5,3 млн грн. С 2015 года отель «Лыбидь» оказался в центре скандала. Тогда в СМИ появилась информация о рейдерском захвате гостиничного комплекса.

По материалам УБР
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