За неделю льготники уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 3,6%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 51,9 млрд грн (уменьшение на 1964 млн грн, или на 3,6% за неделю)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 188 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 348 млн грн (7,2%), региональные газосбытовые предприятия — на 1428 млн грн (6 2%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 47 млн ​​грн (1,1%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4,1 млрд грн.