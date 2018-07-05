Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,6%

Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,6%

За неделю льготники уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 3,6%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 51,9 млрд грн (уменьшение на 1964 млн грн, или на 3,6% за неделю)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 188 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 348 млн грн (7,2%), региональные газосбытовые предприятия — на 1428 млн грн (6 2%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 47 млн ​​грн (1,1%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4,1 млрд грн.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018