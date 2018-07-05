Второй магазин без продавцов Amazon Go откроется уже этой осенью

Amazon начал расширять свою сеть супермаркетов без продавцов и охраны Amazon Go. Компания осенью 2018 года откроет второй магазин в Сиэтле, пишет The Verge.

Новый магазин Amazon Go общей площадью около 1 тыс. квадратных метров расположится в центре Сиэтла. В дальнейшем компания намерена запустить аналогичные магазины в Чикаго и Сан-Франциско. Издание отмечает, что новая точка почти в два раза больше существующего магазина.

Amazon запустила свой первый полностью автоматизированный магазин Amazon Go в Сиэтле в начале 2018 года. Первый робомагазин Amazon Go планировали открыть еще в начале 2017 года, но из-за технических неполадок пришлось с этим повременить.

После запуска торговые сети Walmart и Kroger начали тестировать систему самостоятельного сканирования штрих-коды товаров клиентами с помощью мобильных приложений и возможности оплачивать покупки в одно касание.

В начале мая стало известно, что на базе Иннополиса появится Национальный центр робототехники и мехатроники, в рамках которого инженеры займутся разработками решений в области медицины, промышленности, летательного и наземного беспилотного транспорта.