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Второй магазин без продавцов Amazon Go откроется уже этой осенью

Второй магазин без продавцов Amazon Go откроется уже этой осенью

Amazon начал расширять свою сеть супермаркетов без продавцов и охраны Amazon Go. Компания осенью 2018 года откроет второй магазин в Сиэтле, пишет The Verge.

Новый магазин Amazon Go общей площадью около 1 тыс. квадратных метров расположится в центре Сиэтла. В дальнейшем компания намерена запустить аналогичные магазины в Чикаго и Сан-Франциско. Издание отмечает, что новая точка почти в два раза больше существующего магазина.

Amazon запустила свой первый полностью автоматизированный магазин Amazon Go в Сиэтле в начале 2018 года. Первый робомагазин Amazon Go планировали открыть еще в начале 2017 года, но из-за технических неполадок пришлось с этим повременить.

После запуска торговые сети Walmart и Kroger начали тестировать систему самостоятельного сканирования штрих-коды товаров клиентами с помощью мобильных приложений и возможности оплачивать покупки в одно касание.

В начале мая стало известно, что на базе Иннополиса появится Национальный центр робототехники и мехатроники, в рамках которого инженеры займутся разработками решений в области медицины, промышленности, летательного и наземного беспилотного транспорта.

По материалам hightech.fm
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