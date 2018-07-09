Богдан Яблонский: о Bitcoin и наследстве для котов (часть 1)

Правила, по которым люди наследуют имущество, придумали еще тысячи лет назад в Древнем Риме. Как ни странно, но именно они лежат в основе законов, которыми мы и сейчас пользуемся.

Правда, пользуемся чаще как раз тем, чем и римляне, хотя есть множество всего нового, интересного и полезного…

Bitcoin внукам?

По общему правилу, в состав наследства входят все права наследодателя, принадлежавшие ему на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие смерти.

Если следовать мнению, что криптовалюты являются особой формой реализации права требования их «держателя» на получение материального эквивалента, то все сходится.

Наследник, обладающий необходимыми средствами доступа к кошельку и криптовалюте, сможет воспользоваться всеми соответствующими правами наследодателя. Но не будь наследственное право правом, если бы все было так просто.

Дело в том, что вся прелесть наследования как раз в том и заключена, что наследник получает возможность извлекать полезные свойства из унаследованного без дополнительных инструментов.

Проще говоря – сам факт правильного оформления наследства дает возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом умершего. И если на пути реализации этих прав возникают преграды, то всегда существует возможность их преодоления путем обращения в суд.

В случае с криптовалютами крайне невероятной представляется перспектива получения решения суда, с помощью которого кто-то будет обязан раскрыть информацию о средствах доступа наследодателя к его «активам».

По крайней мере, в пределах украинских просторов подобные попытки, пока, будут обречены на неудачу. Такой вывод будет актуален до тех пор, пока не определится правовой статус криптовалют – что это, деньги, право требования, неимущественные права или что-то иное?

Потому на данное время наиболее рациональным представляется завет: держите деньги в сберегательных кассах, если хотите, чтобы ими могли пользоваться наследники.

Судьба бизнеса

Еще одним камнем преткновения до недавних пор был вопрос о возможности наследования долей в бизнесе. Гражданский кодекс по этому поводу устанавливает правило, согласно которому в состав наследства не входят некоторые «приятности».

Речь идет о личных неимущественных правах (например – праве на имя, на изображение и т. п.), праве на возмещение ущерба, нанесенного увечьем либо иным повреждением здоровья, праве на алименты, а также о праве на участие в товариществах и на членство в объединениях граждан, если иное не предусмотрено их уставом или законом.

В нынешнем году данная проблема решена, и теперь наследник участника ООО автоматически становится участником бизнеса путем подачи заявления о вступлении в общество без согласия других участников.

Попутно решена и другая проблема. Она заключалась в том, что деятельность собрания участников была парализована, если доля умершего составляла в бизнесе 50% и более, а уровень интереса его наследников к участию в обществе упорно не выходил за нулевую отметку.

В таком случае ни собрания нельзя провести было, ни директора поменять, ни даже бизнес закрыть.

Отныне, оставшиеся участники могут исключить умершего из общества своими голосами, если размер его доли составляет менее 50%, а наследники не заявились на протяжении года с момента открытия наследства.

Если доля наследодателя равна либо превышает указанный порог, то по истечении указанного периода и при отсутствии заявлений наследников, фирму можно ликвидировать без голосов умершего.

Таким образом, проблема собственников бизнеса на данный момент разрешена на законодательном уровне.

Понятно, что следующим этапом является только ответственное отношение наследодателей к судьбе своего бизнеса. Своевременное информирование тех, кому хочется оставить его в наследство, как о наличии компании, так и о партнерах – неплохой задел для решения вопроса в будущем.

Проблемы в наследство

Общепринято считать, что наследование – это всегда благо. В том смысле, что наследник получает бонус в виде каких-то материальных ценностей.

Действительность же такова, что в наследственную массу включаются не только права, но и обязанности наследодателя.

Например, унаследовав квартиру, купленную в кредит, можно унаследовать и обязанность выплачивать данный кредит, если он не был погашен при жизни наследодателя.

Или, например, получив автомобиль, наследник может оказаться должен возмещать ущерб, нанесенный в результате участия данного авто в ДТП, совершенном предыдущим собственником, если это зафиксировано решением суда.

Безусловно, закон пытается сбалансировать данную ситуацию, ограничивая обязанность наследника стоимостью унаследованного.

Правда, балансировать придется уже впоследствии – после наследования проблем.

Так что, принимая наследство, весьма полезным может оказаться проверка имущества наследодателя на предмет подобных обременений и подвохов.

Не исключено, что более разумным в подобных ситуациях может оказаться отказ от наследства, который одновременно будет освобождать и от выполнения обязанностей наследодателя.

Богдан Яблонский, адвокат, управляющий партнер в Группе компаний «V.I.P. Consulting»

P.s. В следующей части читайте: как сделать так, чтобы банк отдал деньги наследникам не через полгода, или что такое секретное завещание. А также как сделать наследником любимую кошку. И это – не шутка.