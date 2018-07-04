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ФК «Морган кэпитал» инициировала процедуру финансовой реструктуризации ООО «Монтаж-Энергострой»

Финансовой компанией «Морган кэпитал» инициирована процедура финансовой реструктуризации Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж-Энергострой».

Соответствующее заявление зарегистрировано Секретариатом по финансовой реструктуризации, о чем размещена соответствующая информация на сайте последнего.

Структурирование сделки осуществляется Финансовой компанией «Морган кэпитал». План финансовой реструктуризации согласован сторонами, и на сегодня осуществляются необходимые юридические процедуры.

По данным экспертов рынка реструктуризации, указанная процедура является показательной ввиду того, что Закон Украины «О финансовой реструктуризации» принят по требованию ЕБРР и Всемирного Банка, однако на сегодня его механизмы слабо используются.

Напомним, секретариат – рабочий орган, созданный для выполнение административных, организационных и аналитических функций и осуществляет информационно-справочную работу, связанную с процедурой финансовой реструктуризации и процедурой разрешения споров в арбитраже, что осуществляется согласно Закону Украины «О финансовой реструктуризации» и Арбитражному регламенту.

ФК «Морган кэпитал» – финансовая организация, основанная в 2015 году и являющаяся лидером среди небанковских финансовых учреждений по вопросам реструктуризации. С 2016 года компания является участником Рамочного договора финансовой реструктуризации, одобренного решением Правления Национального банка Украины от 13 октября 2016 года №340-рш.

ООО «Монтаж-Энергострой» – строительная компания, основанная в 2008 году, осуществляет деятельность в сфере жилого и нежилого строительства и проводит электротехнические и монтажные работы.

По материалам ФК «Морган кепитал»
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