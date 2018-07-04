Пять стран объединились в альянс для борьбы с криптопреступлениями

Налоговые службы США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали альянс, призванный бороться с преступлениями в криптовалютной сфере.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что союз будет называться J5. Его целью станет усиление международного контроля за криптопреступностью.

Налоговые управления пяти стран будут обмениваться информацией, проводить совместные расследования и помогать друг другу с помощью инновационных технологий.

“Мы уверены, что оффшорные структуры и финансовые инструменты, используемые для совершения налоговых преступлений и отмывания денег, наносят ущерб экономическим, финансовым и социальным интересам наших стран”, – отметил представитель Налогового управления США (IRS).

Также отмечается, что при необходимости J5 будет сотрудничать с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), по инициативе которой и был заключен союз.

Первая встреча ведомств состоялась на прошлой неделе. На ней J5 разработала тактические планы и определила первые шаги для ловли преступников. Дальнейший план действий J5 объявит в конце года.

“J5 намерен оказать мощное давление на преступное сообщество теми методами, которые страны не могут применить отдельно”, – заявил глава IRS Дон Форт.

Напомним, на сайте, который связывают с Сатоши Накамото, анонсировали книгу о жизни создателя биткоина, в которой “дадут ответы на все вопросы”.