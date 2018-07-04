Межбанк: в среду курс доллара будет находиться в пределах широкого коридора

В среду активность на межбанке несколько снизится, но это не значит, что все будет совсем спокойно. Из-за выходного дня в США (у них День независимости) – расчеты по доллару на торгах будут проходить на условиях ТОМ (гривна – сегодня, поставка валюты – завтра).

Это не всегда интересно украинским компаниям и многие из них либо перенесут свои заявки на завтра, либо будут работать на ТОМе только в минимально необходимых суммах, что приведет к снижению объемов операций.

По нашим прогнозам – до 280-310 млн долларов при заключении до 450-500 сделок за день.

Но именно из-за низкообъемного и вялого рынка у спекулянтов есть отличная возможность попытаться покачать курс в течении дня. Смогут ли они воспользоваться таким шансом, или предпочтут просто традиционно поработать “в две стороны”, будет зависеть от наличия конечного покупателя на эту валюту. Тем более, что потенциально спрос на валюту будет. Начался период вывода очередной порции дивидендов «дочками» иностранных компаний.

Куда пойдет рынок сегодня, покажет ход торгов уже в первые 2 часа сессии. По нашим прогнозам в среду курс доллара будет находиться в пределах широкого коридора 26,25-26,45 гривен.

Если “дочки” иностранцев не будут массово скупаться валютой под вывод дивидендов – Нацбанк не будет выходить на торги, но если вдруг спекулянты разогреют котировки свыше 26,50 гривен – регулятор будет вынужден продавать доллар, чтобы не допустить ситуативных скачков курса.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,310 / 26,340

евро – 30,664 / 30,694

российский рубль – 0,4162 / 0,4170

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1651 / 1,1652

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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