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Когда депутатов лишат неприкосновенности: у Порошенко озвучили сроки

Когда депутатов лишат неприкосновенности: у Порошенко озвучили сроки

Верховная Рада должна принять законы о лишении депутатской неприкосновенности весной 2019 года. Об этом рассказала народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, Комитет Рады еще не приступил к анализу решения Конституционного суда по депутатскому и президентскому законопроектам.

“Но, вероятно, осенью депутаты 226 голосами предварительно одобрят это предложение внести изменения в Конституцию. Я думаю, что мы будем голосовать, лично наша фракция, и за депутатский закон, и за президентский закон – для того, чтобы не “спрыгнул”, и чтобы потом не говорили: вот за то не проголосовали, а за то проголосовали. Наша позиция – голосовать”, – сказала Луценко.

Политик пояснила, что, согласно процедуре, после одобрения Радой изменений в Конституцию, за законопроекты будут голосовать на следующей сессии – весной 2019 года.

“Мы будем голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Тогда останется полгода до выборов Верховной Рады. Я думаю, что все найдут эти голоса”, – подчеркнула она.

Напомним, в Раду поданы два законопроекта – президентский и депутатский. 7 июня стало известно, что Конституционный суд дал официальное заключение по отмене депутатской неприкосновенности – был одобрен депутатский законопроект.

Справка Finance.ua

  • 20 июня КС одобрил отмену депутатской неприкосновенности по президентскому законопроекту. Теперь и президентский, и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов могут быть рассмотрены парламентом.
  • В октябре прошлого года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав оба документа. Предлагается исключить из статьи 80 Конституции Украины положение, которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.
По материалам Сегодня
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