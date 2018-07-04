Площадка "Prozorro.Продажи" продала лот с рекордной прибылью

В ходе торгов 25 июня на площадке “Prozorro.Продажи” покупатель согласился заплатить за лот на 2,6 миллиона гривен больше, чем была установлена стартовая цена аукциона.

В истории “голландских аукционов” ФГВФЛ это почти уникальный случай. Таких сделок, когда цена продажи превысила стартовую цену, всего три.

В этом случае банк “Порто-Франко” выставил на торги права требования по кредитному договору с юрлицом (в залоге недвижимость на ул. Большая Арнаутская) и нежилые помещения магазина площадью 585,4 кв. м в Одессе на улице Паустовского суммарно за 15,362 млн гривен.

Однако торги в ходе аукциона были остановлены еще до первого шага снижения цены, после чего три претендента сделали свои закрытые ценовые предложения. Победило ООО “Престиж Сервис”, которое предложило 18,013 млн грн (+ 17,3% к стартовой цены, или +2,651 гривен).

Предыдущий рекорд подобного роста цены сделки принадлежал Дельта Банку, за 900 тыс. грн продал квартиру в Киеве (рост на 620,484 тыс. гривен), изначально оцененную в 279,516 тыс. гривен.

Во всех остальных случаях лоты продавались или 73-80-процентной скидкой, или вовсе на них не находилось покупателя. Эти непроданные активы будут объединены в пулы, чтобы снова их выставить на торги с возможностью дальнейшего снижения цены.