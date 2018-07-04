Аналитики Bank of America допускают повторение мирового экономического кризиса 1998 года

Аналитики Bank of America Corp. прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового экономического кризиса 1997-1998 годов.

Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков, сообщает Bloomberg.

На основе анализа трендов аналитики прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России – дефолт.

По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

“Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий 20-летней давности”, – сказал ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде.

Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса. В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами.

Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономики стран Азии составит 6%.

О рисках новой рецессии ранее предупреждал и Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективны, в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет – именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года, указывалось в докладе.