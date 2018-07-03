ФГВФЛ представил политику формирования пулов корпоративных кредитов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц представил политику формирования пулов корпоративных кредитов. Сейчас завершаются процедуры внутреннего согласования и уже в июле будут выставлены на продажу первые сформированные пулы.

Об этом заявила сегодня во время пресс-конференции Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя Фонда.

«Для нас важно было разработать такие принципы формирования пулов, чтобы полностью нивелировать «субъективный фактор» и возможность постороннего вмешательства в этот процесс. В основе – так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов будут включаться активы, индивидуальная продажа которых не состоялась. И каждый следующий лот будет начинать формироваться автоматически, как только предыдущий достигнет установленной нижней границы по размеру пула – общая сумма задолженности по кредитам достигнет 1 млрд грн», – пояснила Светлана Рекрут.

Также отмечается, что задолженность по индивидуальному активу, включенному в состав пула, не может превышать 50% от общей задолженности пула.

На сегодня завершается процедура формирования первых девяти таких пулов. В их состав войдут права требования по почти 700 кредитам юридических лиц, общая задолженность по которым составляет около 15 млрд грн.

«Все сформированные пулы будут продаваться в системе ProZorro.Продажи и, по нашим планам, на торги будут выставлены уже в июле», – рассказал Тарас Елейко, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда.

Кроме того, Фонд начал еще один «пилотный проект» по продаже пулов корпоративных кредитов – с привлечением аккредитованных при Фонде компаний, предоставляющих услуги комплексной подготовки к продаже пулов кредитов. В рамках данного проекта будет сформирован пул кредитов общей задолженностью почти 8 млрд грн и проведен конкурс между аккредитованными фирмами на определение лучшей стратегии их продажи.